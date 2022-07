Carri, figuranti e maschere: a Schio il Carnevale si festeggia d'estate

SCHIO - Il Carnevale? A Schio si festeggia in estate. Il 16 luglio, a partire dalle 18, in città sfileranno 4 carri mascherati con tanto di figuranti, musica e animazione.

Si tratta dello spettacolo previsto per il febbraio del 2020, ma che, a causa della pandemia, non è mai andato in scena. Insomma, quella che colorerà il il centro scledense, polo industriale dell'Alto Vicentino, sarà una festa tutta particolare. Una festa che, per la prima e forse ultima volta, vedrà i partecipanti ballare e cantare non solo in maschera ma, «viste le temperature, anche solo con qualche accessorio», precisano i responsabili della Pro loco.

«In questi due anni la sfilata dei carri ci è mancata - osserva l'assessora Barbara Corzato - Lo scorso febbraio a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo rinunciato all'appuntamento. Ora recuperiamo l'edizione 2022 regalando una giornata di spensieratezza». «I carri sono fermi dal febbraio 2020 a causa della restrizioni e i capi ci hanno contattato per capire se potevamo aiutarli a organizzare un evento nel periodo estivo - aggiunge Laura Grigolo della Pro loco - Ci siamo dati da fare per proporre una giornata di festa. Ci auguriamo di tornare per il febbraio 2023».

Sabato, dunque, in piazza Rossi arriveranno i carri con alcuni figuranti che si cimenteranno in coreografie e performance. Alle 18 si terrà lo spettacolo per i bambini con le bolle di sapone di Andrea Pegoraro, mentre dalle 21 musica e divertimento con il dj Marco Festa.