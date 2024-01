Carnevali di Marca, oltre 70 carri mascherati e 8500 figuranti. Oltre alle sfilate anche gli artisti di strada e la lotteria Video

di Pio Dal Cin

Oltre 70 carri mascherati, 8500 figuranti e 22 Comuni Questi i numeri dell'edizione 2024 dei Carnevali di Marca che prende il via per oggi , sabato 20 gennaio da Pieve del Grappa per concludersi il 18 febbraio. Storica la partecipazione di Sernaglia della Battaglia giunta alla 75esima edizione. Tra le novità la partecipazione di Montebelluna e Farra di Soligo. Oltre che alle sfilate ci saranno spettacoli di artisti di strada e l'attesissima lotteria con un'auto Peugeot 208 Active come primo di 30 premi che verranno estratti sabato 16 marzo a San Vendemiano.