Su la maschera, ecco l'evento estivo per indossarle a Carnevale

SAPPADA - Mascherina si, mascherina no. C'è chi sdramatizza e crea perfino un evento. Domani sabato 22 in piazza Hoffe a Sappada ci sarà Lorv'n, su la maschera, organizzato dalla locale Proloco. Un pomeriggio in compagnia dei Mascherai Alpini con dimostrazione di intaglio delle maschere, assaggio dei dolci tipici del Plodar Vosenocht, il carnevale sappadino e con l’accompagnamento della buona musica degli Holzhockar. Si potrà inoltre partecipare alla visita guidata alle borgate vecchie con partenza dalla B.ta Soravia alle ore 15.00 con arrivo in piazza Hoffe. Adesioni tramite messaggio al 371 421 6518 Inoltre, momento molto atteso, si potrà conoscere da vicino il Rollate e scoprire tanti segreti sul Carnevale sappadino. Durante il pomeriggio, promettono gli organizzatori, ci saranno anche sorprese emozionanti! © RIPRODUZIONE RISERVATA