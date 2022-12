Campo Marzio, ecco la rivoluzione viaria per il trasloco della scuola primaria

MAROSTICA - Presentato il piano definitivo per la gestione dell’area di Campo Marzio, a seguito dell’imminente trasloco della scuola primaria nei locali della parrocchia di Santa Maria. Il progetto riguardante la viabilità e i parcheggi era stato oggetto di confronto pubblico in tre incontri con le famiglie, i cittadini e le associazioni di categoria in novembre. In ogni caso la parte del verde non sarà toccata. «Ci sono due soluzioni - spiega il sindaco di Marostica Matteo Mozzo -, la prima è quella che va maggiormente incontro a tutti i portatori di interesse: genitori, operatori della scuola, residenti del quartiere e tutte le attività economiche che ruotano attorno alla zona. Si è valutato di mantenere la via principale a doppio senso, creando delle aree di divieto di sosta e di fermata, regolamentando l’area come “zona 30”, riducendo quindi il limite massimo di velocità e creando nella zona già adibita a parcheggio (sotto le piante), degli stalli per la sosta breve, destinata a discesa e salita degli alunni. Sarà creata una corsia delimitata da new jersey sullo stabilizzato già presente. Da qui i ragazzi saranno convogliati verso l’attraversamento pedonale per l’entrata e l’uscita in sicurezza grazie alla presenza della polizia municipale e dei nonni-vigili».

Il “piano A” sarà attuato a gennaio, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanza natalizie, e durerà, in via sperimentale, per circa un mese. «Valuteremo l’impatto sulla viabilità e l’efficienza di questa prima soluzione. Se dovessero esserci problematiche, abbiamo già pronto un “piano B”, che comprende il senso unico verso est. In questo caso l’area per la sosta breve sarà ricavata su un lato della carreggiata, davanti all’edificio che ospiterà le aule. Una decina di posti regolamentati da disco orario saranno ricavati nelle aree laterali». In entrambe le ipotesi i 17 stalli a disposizione del personale scolastico da lunedì a venerdì saranno ricavati nelle prime adiacenze di via Campo Marzio, nei pressi dell’oratorio. «Per questo ringrazio i commercianti che si sono resi disponibili a rimodulare la disponibilità dei posti auto a beneficio delle proprie attività. Queste soluzioni sono arrivate dopo un’intesa e partecipata fase di ascolto della cittadinanza, delle categorie economiche e di tutte le persone coinvolte nello spostamento della scuola. E’ stato un confronto molto costruttivo, del quale beneficia l’intera comunità. Aver raccolto le idee e i contributi di tutti ha permesso di mettere a punto questi piani, di rendere efficienti le modifiche relative al traffico e di salvaguardare in toto l’area verde di Campo Marzio».

«Siamo soddisfatti per l’intesa raggiunta col Comune - aggiunge Fabio Zampieri segretario di Confcommercio, Mandamento di Marostica -. Speriamo che la soluzione sia efficace. Nel caso dovessero sorgere problemi, li risolveremo dialogando e confrontandoci come abbiamo già fatto. Era una situazione che richiedeva un equilibrio e pensiamo che questo punto di partenza sia il risultato di una buona mediazione».

I due piani predisposti

Campo Marzio Marostica. Piano A