Mucche, trattori e oca “in onto”: piazza degli Scacchi come l'allegra fattoria

MAROSTICA - Mucche, trattori, zucche e oca “in onto”. Lacome l'allegra fattoria.ha celebrato il “suo” Ringraziamento. E' successo, in occasione della, festa che ha avuto per protagonisti agricoltori, artigiani, commercianti, ristoratori, allevatori e. Bestiame proveniente dal Veneto e appartenente allache, da Campo Marzio, ha attraversatofino al cuore della città, ovvero la celebre piazza, in quella che è stata battezzata la. In passerella anche i trattori, benedetti dal parroco.Un evento che, per storia e tradizione, rappresenta il territorio e mette in scena il meglio della produzione locale. Non sono mancate le mostre di frutta e funghi, le opere artigianali in legno, il”, i giochi del passato, la tombola e il piatto tipico del periodo,cotta in un grande spiedo allestito in centro.