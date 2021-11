Arrestati due fratelli albanesi per spaccio: in vari alloggi e garage confezionavano la coca, mezzo milione di giro d'affari

SCHIO - Due fratelli albanesi di 33 e 35 anni sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti al centro di uno spaccio di cocaina a Schio e in molti comuni dell'Alto Vicentino. Secondo le indagini, il loro giro d'affari è stato stimato in mezzo milione di euro vista la rete di clienti che acquistavano una dose per 100 euro.

APPROFONDIMENTI BLITZ ACQUA VERDE Spaccio in Alto Adige: blitz antidroga con 16 arresti fra Trento,... VICENZA Via vai sospetto verso quell'auto parcheggiata: era il modo per... ANTI DROGA Traffico internazionale di cocaina, blitz all'alba: 12 arresti e... VICENZA Operazione della Finanza: 4 arresti, sequestrati due kg di cocaina e... VICENZA Droga nei parchi cittadini, anche a minorenni: maxi operazione...

La coppia aveva a disposizione tra Schio e Santorso diverse abitazioni e garage per svolgere l'attività di confezionamento. Durante le indagini l'Arma ha sentito vari clienti riscontrando che gli spacciatori, per fidelizzarli, offrivano loro anche dosi omaggio. Nelle perquisizioni sono stati recuperati 640 grammi circa di cocaina pura in pietra, 4 mila euro in contanti e 700 sterline.