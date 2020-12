Operazione della Finanza: 4 arresti, sequestrati due kg di cocaina e 35mila euro in banconote di piccolo taglio

VICENZA - Le Fiamme Gialle di Vicenza, nell'ambito di un'attività di contrasto al traffico e spaccio di droga, hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone, di cui due di nazionalità albanese, di 29 anni, provvisto di richiesta di permesso di soggiorno e di 35 anni, senza documenti di riconoscimento, e due cittadini italiani, di 25 anni, originario della provincia di Napoli e di 20 anni, residente nel comune di Breganze (Vicenza).

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Droga in Italia dall'Albania: 18 arresti. Carabinieri in azione...

In particolare, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vicenza, impegnati nell'esecuzione di controlli a Montecchio Maggiore ( Vicenza), hanno rilevato dei movimenti anomali in un parcheggio e, in dettaglio, hanno notato un'Audi A3 grigia, con a bordo due soggetti, che si aggirava con fare sospetto nei pressi del vicino supermercato. I preliminari accertamenti effettuati delle Fiamme Gialle hanno permesso di rilevare che l'autovettura era già stata oggetto di precedenti controlli da parte di altre Forze dell'Ordine, dai quali era emerso che la stessa fosse in uso a soggetti con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Pertanto, i Finanzieri hanno avviato un'attività di osservazione della macchina dalla quale è stato possibile rilevare la presenza di un terzo soggetto, con in mano un sacchetto di tela, che, dopo essersi avvicinato a piedi al veicolo, vi è salito prendendo posto sui sedili posteriori, verosimilmente per effettuare uno scambio tra pacchi e sacchetto. Tale circostanza anomala ha insospettito i finanzieri, i quali sono intervenuti sottoponendo a controllo l'autovettura ed i suoi occupanti. L'attività di perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare due involucri contenenti complessivamente circa 1.400 grammi di cocaina, nonché circa 35.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio; anche l'Audi A3 è stata sequestrata.

Le Fiamme Gialle beriche hanno quindi proceduto all'arrestato in flagranza delle tre persone e alla loro traduzione presso la sede del Reparto operante per le verbalizzazioni di rito, mentre altre pattuglie del Reparto, anche con l'ausilio delle Unità Cinofile Antidroga composta dai detective Zack e Ray, hanno effettuato ad ulteriori perquisizioni locali e personali nei confronti di soggetti nel frattempo emersi quali collegati a quelli tratti in arresto. Tali attività hanno permesso di rinvenire ulteriori 623,00 gr di cocaina, oltre a 0,7 gr di marijuana e numerosi telefoni cellulari. Infine, all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada e riconducibile al proprietario dell'autovettura utilizzata per lo scambio della droga. Accertata, quindi, la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, gli arrestati, previ opportuni rilevamenti fotodattiloscopici sono stati accompagnati rispettivamente presso gli istituti di detenzione di Vicenza e Verona, in attesa della convalida degli arresti poi avvenuta da parte del competente Gip.

Inoltre, nei confronti di un'altra donna, di 32 anni di nazionalità rumena e residente a Schio ( Vicenza), è stata rilevata la presenza di un taser elettrico, anch'esso sottoposto a sequestro, e pertanto si è proceduto a denunciarla per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'attività condotta dalle Fiamme Gialle beriche si inquadra nell'alveo della costante azione del Corpo finalizzata al controllo economico del territorio, a contrasto dei traffici illeciti e, in particolare, del grave fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA