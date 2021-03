Via vai sospetto verso quell'auto parcheggiata: era il modo per spacciare la cocaina

VICENZA - I militari dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 42enne italiano, residente a Sovizzo (Vicenza). I militari, acquisite informazioni in merito ad attività di spaccio nel Comune di Sovizzo, avevano lì avviato una serie di servizi di osservazione finalizzati ad individuare dette attività. Nell'arco di pochi giorni è stato possibile individuare il 42enne a bordo del proprio autoveicolo che in Via Alfieri veniva avvicinato in modo sospetto da varie persone. È stato così possibile cogliere in flagranza di reato l'uomo nell'atto di cedere 4 grammi di cocaina ad un ragazzo italiano. Entrambi sono stati bloccati dagli operanti che hanno recuperato lo stupefacente.

L'acquirente, a cui è stata tolta la patente di guida, è stato segnalato amministrativamente alla competente Prefettura mentre il 42enne è stato tratto in arresto per violazione dell'art.73 del Dpr 309/90. Le successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare ha permesso di recuperare ulteriori 6,5 grammi di cocaina, materiale atto confezionamento nonché 270 euro in contanti verosimile provento di attività illecite. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della competente Autorità giudiziaria che ha disposto la custodia dell'arrestato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.