Sanguinetto. Incidente mortale all'alba: tampona con l'auto il trattore e resta ucciso sul colpo

SANGUINETTO (VERONA) - Un giovane è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba a Sanguinetto in via Ca' de Micheli. Secondo una prima ricostruzione il giovane alla guida della sua auto ha tamponato un trattore che lo precedeva ed è rimasto ucciso all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con due mezzi.