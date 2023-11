Ennesima vittima sul lavoro: precipita in cantiere, muore un artigiano di 47 anni

VERONA - L'ennesima tragedia sul lavoro.

Stavolta a morire è stato un artigiano di 47 anni di Monteforte d'Alpone, Antonio Brandiele, caduto all'interno di un cantiere a San Bonifacio con un volo di 6 metri. E' arrivato in ospedale con l'ambulanza ancora vivo, ma in serata il suo cuore ha cessato di battere.

La rabbia dei sindacati

«Bisogna continuare ad investire sulla sicurezza tramite i protocolli e sulla formazione: in Veneto, da inizio anno, sono oltre 60 i decessi registrati nell'ambito lavorativo ed è una situazione che lascia pietrificati se si pensa che stiamo parlando di lavoro in cui, per diritto, bisogna sentirsi al sicuro». Lo affermano Roberto Toigo (segretario generale della Uil Veneto), insieme a Giuseppe Bozzini (coordinatore della Uil Verona). «In attesa che si faccia chiarezza sull'ennesimo tragico infortunio sul lavoro, come sindacato non possiamo che evidenziare la nostra preoccupazione- sottolineano - per una strage sul lavoro che sembra non trovare rallentamenti. Bisogna continuare ad investire sulla sicurezza tramite i protocolli e sulla formazione, che deve essere sempre puntale e aggiornata».