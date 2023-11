Operaio precipita dai tralicci dell'alta tensione e fa un volo di 20 metri: la caduta attutita dai cavi, è ferito

CORREDO VICENTINO - Operaio cade dai tralecci dell'alta tensione e fa un volo di venti metri.Questa mattina, 9 novembre, il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato attivato per intervenire nei boschi sopra Contrada Gobbi Alti, dove un operaio era appena caduto dai tralicci della linea dell'alta tensione.

A dare l'allarme i colleghi. Sul posto, con un verricello di 40 metri sono stati calati tecnico di elisoccorso ed equipe medica dell'elicottero di Treviso emergenza, che hanno raggiunto l'uomo, già assistito e imbarellato dal personale sanitario dell'ambulanza di Valdagno sopraggiunto a piedi. Valutate le condizioni del 52enne portoghese - che dopo un volo di una ventina di metri aveva riportati sospetti traumi da precipitazione non gravi - per la presenza dei cavi che ne hanno attutita la caduta, l'infortunato è stato trasportato in fuoristrada fino al luogo dove era atterrata l'eliambulanza, decollata dopo il suo imbarco in direzione dell'ospedale di Vicenza.