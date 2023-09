Caldiero. Tenta il furto al supermercato, strattona il responsabile ma viene bloccato poco dopo con un bottino da 1600 euro in prodotti cosmetici

SAN BONIFACIO (VERONA) - Tenta il furto al supermercato e nella fuga strattona il responsabile ma viene bloccato poco dopo con un bottino da 1600 euro in prodotti cosmetici. Nel primo pomeriggio di ieri, 13 settembre, i Carabinieri della Stazione di San Bonifacio unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato l’autore di un tentato furto in danno di un supermercato di Caldiero, sfociato in tentata rapina, ed hanno denunciato in stato di libertà altre tre persone per furto aggravato in concorso.

Il fatto

Verso le 13, il direttore dell’esercizio commerciale aveva notato 3 clienti, due uomini ed una donna, che con fare sospetto avevano iniziato a girare tra i banconi espositori del supermercato; successivamente sorprendeva uno di loro che, dopo aver nascosto merce varia all’interno dello zaino indossato, si apprestava a superare le casse, apparentemente senza aver fatto spesa; a quel punto chiesto all’uomo di fermarsi, questo spintonava violentemente il responsabile, abbandonando la refurtiva, riuscendo però a darsi alla fuga allontanandosi poi a bordo di una piccola utilitaria unitamente ad altri tre complici. Allertato il numero di emergenza 112 di quanto accaduto, i Militari della Stazione di San Bonifacio riuscivano ad intercettare l’auto in fuga, in Via Porcilana in San Bonifacio. A bordo del veicolo, venivano rinvenuti numerosi prodotti, la maggior parte dei quali di cosmesi e profumeria risultati asportati in giornata dallo stesso supermercato, per un valore di oltre 1.600 euro. Tre dei responsabili, un italiano e tre dell’Est Europa, residenti a Torino, ma di fatto senza fissa dimora, venivano denunciati per furto aggravato in concorso, mentre l’uomo, di origini rumene, che poco prima aveva aggredito il direttore dell’esercizio commerciale per darsi alla fuga, veniva arrestato perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina impropria.

Stamattina comparirà dinanzi al Tribunale di Verona, per l’udienza di convalida.