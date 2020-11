Zaia in diretta oggi: Nuova ordinanza domani. «Superato il numero massimo dei ricoverati avuti nella prima fase del Covid». Sci: linee guida pronte

Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 23 novembre 2020, alle 12.30 per aggiornarci sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. La nuova ordinanza regionale slitta a domani, martedì 24 novembre. I cittadini si chiedono se, visto l'andamento del contagio da Covid, ci saranno restrizioni ulteriori o qualche apertura (QUI LE ANTICIPAZIONI).

APPROFONDIMENTI LE ANTICIPAZIONI Veneto, giallo "plus" fino al 3 dicembre. ​Nuova... COSA CI ASPETTA? Coronavirus, il Veneto è osservato speciale. In arrivo...

Il Veneto per adesso resta in fascia gialla, o gialla plus, come l'ha definita il governatore, fatto che, se da una parte prevede misure meno restrittive, dall'altra confina la regione al di là della linea che consente di accedere ai ristori, aiuti che Zaia, alla luce delle norme introdotte con l'ordinanza appena scaduta, si aspettava dal Governo. E Zaia ha ribadito oggi lo scontento per questa decisione: «Dobbiamo passare di zona per avere i ristori?», si è chiesto, affermando di aver chiesto alla Conferenza delle Regioni di domandare a Roma «il riconoscimento dei ristori per coloro che hanno adottato misure restrittive autonome come previsto dal Decreto».

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi moleconari fatti ad oggi oltre 2 milioni e 600mila, 125.222 i positivi da inizio pandemia (+2540 nelle 24 ore), in isolamento 37920 persone, 2395 persone ricoverate in area non critica (+67), 306 in terapia intensiva (+9). 3258 i decessi (+37).

Superati i ricoveri di marzo

«Dire che è finita la battaglia vuol dire non capire la situazione - ha ammonito il presidente Zaia -, i ricoverati ci sono, abbiamo già superato il massimo dei ricoverati che avevamo nella prima fase. Lo dico perché, da zona gialla, temiamo che ci siano conseguenze, ricordo a tutti i cittadini che ci stiamo avvicinando ai ricoveri massimi delle terapie intensive, anche se in questa fase il virus ci ha in qualche modo "graziati" sulle terapie intensive».

Mortalità Covid

Dal 21 febbraio al 17 novembre: decessi in area critica 434 (il 14,2% dei morti totali ad oggi), in area non critica i decessi sono stati 1719 (56%). Un morto su due è morto in ospedale in area non critica. Il 22%, quasi 23%, (698 persone) di decessi sono stati nelle Rsa.

Nuova ordinanza domani

Domani presenterò la nuova ordinanza, anche se la vecchia è già scaduta. Domani cercheremo di mettere in fila tutti i provvedimenti per risolvere alcuni temi, cercando di interpretare meglio e rispettare chi lavora e la salute pubblica.

Linee guida per lo sci

Stamani molte videoconferenze, con i presidenti di Regione, nella quale si è parlato delle linee guida per le piste da sci: approvate le linee guida per l'apertura delle piste, se decidessero a Roma di riaprire, noi saremmo pronti. Teniamo conto della salute pubblica ma anche dell'economia montana. Ma il coordinamento sulle piste da sci dovrebbe essere europeo, perché siamo nello stesso bacino epidemiologico, non possiamo restare chiusi noi e magari si vede sciare sulle piste in Francia. Una stagione senza sci con gli altri che sciano è un suicidio per la nostra economia.

Ristori al Veneto

Ho chiesto che ci sia il riconoscimento dei ristori per coloro che hanno adottato misure restrittive autonome come previsto dal Decreto presentato dal presidente del Consiglio. Lo disse, Conte, che il Governo avrebbe provveduto con i ristori per chi avesse adottato misure più restrittive.

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA