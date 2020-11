Sci e Covid, ecco le regole per aprire le piste in sicurezza. Regioni pronte, ma il governo frena

Sci e Covid, come fare a conciliare pandemìa e business? Nel governo per il momento sembra prevalere la linea rigorista: nessuna apertura finché la situazione dei contagi non sarà tornata sotto controllo. Dall'altra parte, però, le regioni del nord - dal Veneto al Piemonte alla Lombardia, fino alla Valle d'Aosta - spingono per apire le piste il prima possibile, per non perdere gli importanti incassi delle festività natalizie e di Capodanno. La Conferenza delle Regioni ha già approvato un piano con le linee guida per il via agli impianti in condizioni sicurezza.

Tra le Regioni più agguerrite la Lombardia

«Tenere chiusi gli impianti sciistici vuol dire fare fallire l'economia della montagna». Davide Caparini e Massimo Sertori, rispettivamente assessore al Bilancio e alla Montagna, definiscono lo stop una scelta scriteriata, incomprensibile da parte di un Governo disorientato. Ed è per questo che chiedono anzi pretendono «che venga cancellata. Dato che gli addetti del turismo della montagna devono programmare la stagione - spiegano in una nota - pretendiamo che il Governo riveda questa incomprensibile decisione. Forse a Roma - hanno sottolineato Caparini e Sertori in una nota - non hanno ancora capito che gran parte del Paese non vive di stipendio garantito. Mentre a Natale si scierà in Svizzera, in Austria e in Francia secondo il Governo da questa parte delle Alpi dovrà essere tutto chiuso. Le Regioni - hanno ricordato - hanno approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita per gli sciatori amatoriali in massima sicurezza. Protocolli pensati per i diversi scenari». E dunque «dato che gli addetti del turismo della montagna devono programmare la stagione - è la loro conclusione - pretendiamo che il Governo riveda questa incomprensibile decisione».

La campionessa

«È molto importante che gli impianti sciistici aprano a Natale, perché sarebbe un segnale positivo per tutti. Altrimenti, con le stazioni chiuse, il danno sarebbe irreparabile». Parlando all'Ansa, Federica Brignone, milanese, ultima vincitrice della coppa del mondo, prende posizione in maniera forte sul dibattito del giorno sul fronte misure anti covid.

Sciare in sicurezza, il documento delle Regioni

Il documento approvato dalle Regioni prevede un pacchetto di regole ben definite. Sulla neve nelle zone gialle e arancioni mascherina chirurgica obbligatoria - meglio tenerla sotto lo scaldacollo - ma con la riduzione del 50% di presenze in funivie e cabinovie rispetto alla capienza massima, che resta al 100% per le seggiovie. Ma anche tetto massimo di skipass giornalieri, acquisto on-line di biglietti per evitare le code e après ski consentito solo con posti a sedere. Impianti chiusi nelle zone rosse, invece, per gli sciatori amatoriali.

Distanza di un metro

Le linee guida comunque prevedono, secondo la bozza, che ovunque venga "assicurato il distanziamento interpersonale di un metro in tutte le fasi precedenti il trasporto" dei turisti: "il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti", ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (come i bambini al di sotto di un metro e 25, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (per esempio i non vedenti).

Impianti di risalita

Misure rigide da rispettare anche per i gestori degli impianti di risalita, che "dovranno garantire l'organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l'applicazione di misure per il mantenimento del distanziamento", anche con cartelli che segnalano le regole. La vigilanza sul rispetto delle misure di distanziamento dovrà essere garantita "dalle autorità di Pubblica sicurezza in raccordo con gli Enti locali, anche con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e del Soccorso Alpino".

Après ski

L'après ski, e quindi lo svago al di fuori delle piste con aperitivi e spuntini, è "consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite nei protocolli sulla ristorazione e pubblici esercizi". Nel documento "si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l'accoglienza laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei locali".

Per la discesa a valle "in caso di eventi atmosferici eccezionali (come i temporali) e per scongiurare assembramenti nelle stazioni a monte, è consentito "l'utilizzo dei veicoli a pieno carico" solo "per il tempo strettamente necessario", sempre con "l'uso della mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità".

Skipass limitati

Riguardo agli skipass sarà necessario "limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico". Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente, spiegano le linee guida, deve "ritenersi responsabile e informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato on-line) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti il nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinati quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc...), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l'insorgenza di eventuale sintomatologia".

Zaia: pronti a riaprire in sicurezza

«Con i presidenti delle Regioni, oggi in videoconferenza, abbiamo deciso di approvare le linee guida delle piste da sci», ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia. «Non vuol dire che abbiamo segnato un gol - spiega - diciamo che in via preventiva troviamo assurdo non 'preparare a magazzino' le linee guida, perché semmai decidessero di aprire noi comunque le abbiamo fatte».

Per lo sci invernale «possiamo trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri paesi. È uno sport e lo si può praticare in sicurezza. Si potrebbe consentire l'attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti. È una strada che dobbiamo percorrere insieme al Governo», ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Rai News24. «Come sempre, - dice - bisogna cercare soluzioni di buon senso, verificare se esiste la possibilità di permettere alle attività sciistiche di funzionare pur nel rispetto, prioritario, delle condizioni di salute».

«Il turismo invernale - ha spiegato Cirio - è un pezzo fondamentale dell'economia del Piemonte, i gestori degli impianti e i ristoratori nelle vacanze di Natale realizzano metà del loro fatturato annuale. Tutti vogliamo vivere il Natale, ma se pensiamo di viverlo come l'estate sbagliamo di grosso: una terza ondata e un terzo lockdown non possiamo permettercelo». «È evidente - ha concluso Cirio - che se non verrà data la possibilità di riaprire, dovranno essere corrisposti ristori certi e adeguati alle imprese e alle persone danneggiate».

«Accanto alle regole approvate oggi dalla Conferenza della Regioni per l'apertura degli impianti di risalita, si dovrà predisporre un piano per un'apertura in sicurezza della stagione invernale», chiede la Valle d'Aosta al Governo. «Dobbiamo arrivare ad una sintesi con il Governo per garantire la sicurezza di sciatori e operatori e per determinare quali possano essere le migliori modalità e tempistiche per l'avvio della stagione, partendo dal presupposto che per regioni come la Valle d'Aosta l'inverno è uno dei momenti di maggiore attività, per tutto il nostro sistema economico», spiegano il presidente della Regione Erik Lavevaz e il vice presidente, con delega agli impianti di risalita, Luigi Bertschy.

Marcucci

«Ci sono le condizioni per tenere le piste da sci aperte con regolamenti restrittivi molto rigidi. Io lavorerò per creare le condizioni perchè siano aperte le piste con standard di sicurezza, chiuderle sarebbe un errore». Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci a Un giorno da pecora.

Alto Adige, Kompatscher prudente

Per quanto riguarda l'Alto Adige, il governatore altoatesino Arno Kompatscher ieri ha sottolineato che «è ancora prematuro parlare di stagione sciistica. Noi speriamo che nel mese di gennaio possa anche riiniziare questa attività, ma tutto dipenderà dall'andamento epidemiologico e dalla nostra disciplina nell'osservare le regole di distanza, dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani, ovviamente anche dalla situazione nelle altre regioni italiane e negli altri paesi europei. Senza turisti non ci può essere turismo».

In Alto Adige le misure restrittive dureranno fino al 29 novembre, come previsto dalle ordinanze. Da martedì riaprono con l'attività in presenza i servizi alla prima infanzia, le scuole d'infanzia e le scuole elementari. «L'obbiettivo primario è quello di riaprire le attività didattiche in presenza. Dopo il 29 novembre intendiamo riattivare determinate attività economiche, partendo da quelle meno rischiose, per poi man mano nelle settembre di dicembre, se l'andamento epidemiologico lo consentirà, riaprire sempre più attività».​

