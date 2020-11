Coronavirus in Veneto: 1.217 nuovi contagi e 22 vittime nella notte Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 23 novembre 2020. Rispetto al report delle 17 di ieri sera, i nuovi contagi da Covid sono 1.217. I positivi totali da inizio pandemia sono 125.222, gli attualmente positivi sono 73.727. Le vittime totali sono 3258, sono 22 i decessi rispetto al precedente bollettino.

La provincia più colpita è quella di Padova, con 398 casi, a Venezia 282, a Treviso 215, a Vicenza 146, a Belluno 75, a Verona 48, a Rovigo 25.

Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. È quanto emerge dall'ultimo bollettino Covid emesso dalla Regione. Il report segnala 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. I morti sono 37, sempre guardando alle 24 ore.

