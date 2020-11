Zaia replica a De Luca: «I tamponi sono una cosa seria, negli Usa funzionano, non dobbiamo arrivare ultimi»

VENEZIA - «Adda passà 'a nuttata»: replica così, citando Edoardo De Filippo il presidente del Veneto, Luca Zaia al collega campano, Vicenzo De Luca che ha espresso critiche sui tamponi fai da tè. «Quella dei tamponi fai da te - osserva Zaia su La 7 - è una cosa seria e invieremo tutti dati della sperimentazione, che si sta facendo in Veneto su 2000 pazienti in 'doppio' con i tamponi molecolari, al Ministero della Salute». Ricordando che negli Usa la Fda ha già approvato questo sistema, Zaia spera che «non si arrivi da buoni ultimi. Le prove finora fatte, ci dicono che funziona. Questo -ribadisce - è un test fai da te, non tocca nessuna membrana perchè va nella fossa nasale e non nelle parti posteriori. A De Luca rispondo 'adda passà a nuttatà e vediamo chi ha ragione. Nel senso che, siccome stiamo parlando di aspetti scientifici seri e non da liquidare con delle battute, la sperimentazione confermerà se è valido oppure no. Ma negare oggi di dare la possibilità ai cittadini un test fai da te, vuol dire essere fuori dalla storia. Siamo partiti dal tampone molecolare, che è uno strumento molto analogico che esiste da decenni e che non è un invenzione da Coronavirus, siamo passati al tampone rapido e adesso l'ultima generazione sarà inevitabilmente il tampone fai da te».

APPROFONDIMENTI CAMPANIA/VENETO De Luca contro Zaia: « Non fate come lui o rischiate di farvi... IL GOVERNATORE De Luca: «Tamponi fai-da-te di Zaia? Rischiate di perforare la... PADOVA L'immunologa Viola: «Vaccino, pronta a farlo, mi fido, non... CORONAVIRUS IN VENETO Zaia: «Secondo i nostri dati l'Rt è sensibilmente... EMERGENZA COVID Zaia in diretta. Veneto in fascia gialla? «Siamo...

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA