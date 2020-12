Luca Zaia in diretta alle 12.30: le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 15 dicembre 2020, per tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Ieri il governatore si è scagliato contro gli assembramenti per shopping e aperitivi del weekend, annunciando l'incontro con i sindaci e il probabile arrivo di nuove misure restrittive per i cittadini. Una nuova ordinanza per tentare di contrastare la crescita dei contagi sembra dunque imminente. Ospite oggi la dottoressa Francesca Russo per i dati sulla mortalità.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari eseguiti ad oggi oltre 3milioni (16mila ieri), test rapidi 1milione 384mila (35mila ieri).

