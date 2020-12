Coronavirus in Veneto. Giornata tragica, record di morti della seconda fase: 165 vittime in 24 ore. E i nuovi contagi sono 3.320 Il bollettino

Coronavirus in Veneto. Oggi è stato registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno "nero" del 10 dicembre, quando i decessi erano stati 148. Si tratta di un numero che potrebbe risentire del caricamento in ritardo di decessi avvenuti nell'ultimo fine settimana. Ieri i morti erano stati 26.

Sono 3.320 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il numero dei positivi da inizio pandemia sale a 196.790, quello dei decessi a 4.992. Negli ospedali sono 2.951 i malati Covid ricoverati nei reparti medici (+57), 373, stabili rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 92.690 (+162).

