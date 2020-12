Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi: 2.829 i nuovi positivi e 26 morti nelle ultime 24 ore. Sopra i 500 nuovi infetti a Padova e Treviso

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Sono 2.829 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 193.470. Attualmente i pazienti con tampone positivo al virus sono 92.528. I morti nelle ultime ore sono 26 in più, dato che porta il totale a 4.827.

APPROFONDIMENTI I DATI Coronavirus. Il bollettino di oggi in Veneto: superati i 190mila casi... LA CURVA Coronavirus in Fvg, contagio in frenata: 573 casi, tasso del 7,9 per... COVID Covid, Oms: «Vaccino per tutti» I CONSIGLI Covid o semplice raffreddore? Ecco come distinguere i sintomi PIÙ VICINI «Videochiamate gratuite la sera del 24 e il 25 dicembre»:... SOCIETà "L’Italia rinasce con un fiore", lo spot del Governo... L'ANNUNCIO Vaccino Covid, Arcuri: «Ecco il piano, 1.500 gazebo a forma di...

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI ORE 8 - SCARICA IL PDF

Covid, mortalità

Dopo il calo delle settimane precedenti, dal 25 novembre al 1ø dicembre la mortalità da Covid in Italia rimane stabile o in lieve aumento nelle città del nord ( Venezia, Verona, Padova), e in lieve decremento al centro-sud. Rispetto alla settimana precedente c'è stato un calo dell'eccesso di mortalità a Roma (+47% rispetto al 60% del 18-24 novembre) e Palermo(48% rispetto al 59% del 18-24 novembre). A Genova (+76%), Torino (+112%) e Milano (+45%) l'eccesso di mortalità dal 25 novembre al 1 dicembre è in linea con i valori della settimana precedente. Lo indica il monitoraggio "Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19 dal 1 settembre al 1 dicembre 2020", pubblicato dal Ministero della Salute.

I dati del monitoraggio, realizzato anche dal Dipartimento di epidemiologia della regione Lazio e che si riferisce a 32 comuni italiani, mostravano per tutto il mese di novembre un aumento della mortalità del 72% tra le città del nord (Aosta, Trento, Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna), con i valori maggiori a Bolzano (+128%), Torino (+108%), Aosta (+100%), e del +47% nel centro-sud, soprattutto a Firenze (+61%), Roma (+57%), Palermo (+61%) e Catania (+69%).

A ottobre l'aumento di mortalità era stato del 22% al Nord e del 23% al Centro-Sud. Nelle città più piccole, sottolinea il rapporto, la mortalità risente maggiormente delle fluttuazioni casuali e pertanto alcuni incrementi osservati nella mortalità giornaliera devono essere interpretati con cautela. I grafici pubblicati evidenziano anche al nord un maggiore incremento delle morti intra-ospedaliere a partire da metà ottobre, e un lieve calo per quelli extraospedalieri. Nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre si è osservata una riduzione nei decessi in ospedale, mentre quelli extra-ospedalieri rimangono costanti.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA