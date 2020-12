Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta alle 12.30 di oggi, venerdì 11 dicembre, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Di ieri l'annuncio della nuova ordinanza della Regione che sarà in vigore dalle 24 di oggi. Rispetto alle precedendi misure il governatore ha ulteriormente ristretto la possibilità dei cittadini di stare in piedi nei bar: già dalle 11 di mattina i clienti dovranno essere seduti nei locali o nei plateatici. Un modo per combattere gli assembramenti, specie all'ora dell'apertivo. Ma un altro cambiamento sostanziale ha riguardato anche l'orario "preferenziale" nei supermercati per gli over 65: ora dalle 10 alle 12.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO DI OGGI Luca Zaia in diretta oggi: «Covid, non ne usciremo fino alla... L'AGGIORNAMENTO Coronavirus, l'Rt del Fvg sulle due settimane scende a 0,91;... IL PUNTO Zaia in diretta. Tamponi e positivi trovati: «Perché in... NORDEST Covid, Zaia: "No dati omogenei da regioni, non siamo i peggiori...

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA