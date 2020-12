Zaia in diretta. «Siamo nella parte alta della curva Covid, fondamentale ora il distanziamento sociale»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 9 dicembre, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto, l'andamento del contagio da Covid e la gestione della pandemia.

Ospiti oggi la Vice Presidente e Assessore a Affari legali - Lavori pubblici – Infrastrutture - Trasporti Elisa de Berti e dottoressa Francesca Russo, capo del dipartimento di prevenzione della Regione Veneto.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 2milioni e 921mila, tamponi rapidi 1 milione e 204mila (73mila tamponi rapidi fatti nelle ultime 24 ore). Positivi 173371 da inizio panemia (+2427 nelle ultime 24 ore), positivi oggi 81.018, ricoverati in totale 3161 (346 in terapia intensiva (+1), 2815 (+36), morti 4403 (+29).

Veneto, la curva del contagio

Siamo nella parte alta della curva, vediamo un trend di timida discesa regionale - ha riferito Luca Zaia -. Abbiamo avuto una crescita graduale fin dal primo giorno, senza impennate iniziali, siamo arrivati nella parte alta, adesso si spera che pian piano decresca. I fattori fondamentali sono abbiamo meno di un terzo dei positivi rispetto a marzo, ma abbiamo anche circa 600 persone in più ricoverate, ma non abbiamo avuto il lockdown. E poi c'è il tema del distanziamento sociale che va privilegiato per non far circolare il virus. E' un virus che dalle indagini che abbiamo fatto sarà presente nello 08% della popolazione: se sono con 100 persone in una stanza, ho la probabilità statistica di avere una persona che mi può infettare.

Perché il Veneto ha tanti contagi?



Noi facciamo moltissimi tamponi, abbiamo un modello unico nel suo genere, ho invitato la dottoressa Russo perché vorremmo capire ufficialmente come mai registriamo tutti questi contagi. E teniamo conto che esistono regioni che non fanno test rapidi, ma a me interessa sottolineare che se facessimo più tamponi troveremmo più positivi. Noi presentiamo al Governo tutti i risultati dei tamponi, anche quelli rapidi, e siamo due, tre regioni che adottiamo questo comportamento.

La dottoressa Russo

Finché abbiamo strategie diverse e modalità di calcolo degli idicatori diversi, questi non sono confrontabili fra loro. Mi riferisco al totale dei tamponi positivi con il totale dei tamponi fatti. Questo permette di calcolare il famoso Rt - ha spiegato al dottoressa Russo -. Intanto l'indicatore non è andato di pari passo con lo sviluppo della diagnostica, che è esplosa: sono stati introdotti e sviluppati i test rapidi. Questi hanno consentito di individuare precocemente i soggetti positivi e isolarli. Noi abbiamo puntato moltissimo su questo tipo di diagnostica. Questo ha aumentato il numero di tamponi eseguiti, fra molecolari e rapidi. Abbiamo una logica di strategia che punta sul potenziamento della possibilità di individuare i positivi e isolarli. I tamponi rapidi vengono utilizzati non solo nei casi sospetti am anche per tutti i contatti stretti del soggetto che risulta positivo al tampone rapido. Ciò ci ha permesso di intercettare moltissimi positivi asintomatici. La logica sugli asintomatici non è uguale in tutte le regioni. Ad esempio la Regione Lazio ha tolto la ricerca della positività nei contatti stretti degli asintomatici. E tutti i positivi al tampone rapido devono per noi essere confermati con il tampone molecolare. Il fatto che abbiamo strategie diverse e usiamo uan grande quantità di test, e questo non è uniformemente presente nel calcolo dei dati inviati al Governo. Noi abbiamo fatto presente che questi fattori generano delle discrepanze. Tutto ciò che non è standardizzato in maniera uguale non può essere confrontato, al pari di altri criteri, come i ricoveri o altri indicatori calcolati invece alla stessa maniera. Abbiamo visto che nelle varie settimane abbiamo avuto una salita graduale, ci siamo fermati ad un livello e stiamo leggermente scendendo, ed è significativo perché indica - salvo cambiamenti - che sta iniziando una discesa dei positivi. Non abbiamo un trend calante sulle terapie intensive perché fanno riferimento alle persone già ricoverate. Le fasce di età più colpite: gli ultra 80enni sono i più gravi, e chiaramente il tipo di popolazione fra una regione e l'altra deve essere considerato. Più si riesce a standardizzare e più i dati diventano confrontabili e ci danno una lettura dell'Italia più oggettiva. Abbiamo un indicatore importante che è quello che valuta la capacità di una regione di individuare lo stato clinico dei positivi: capire chi sono gli asintomatici e i sintomatici. Esiste una soglia del 60% che non deve essere ridotta perché questo parametro sia ritenuto valido, noi abbiamo l'85.5%. Questo viene considerato come capacità di una regione di solidità del sistema di monitoraggio e poi perché con questo dato viene calcolato l'Rt. Abbiamo rafforzato moltissimo il contact tracing proprio per mantenere alto questo parametro.

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA