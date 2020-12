Vaccini, il piano del Veneto per la somministrazione provincia per provincia Tabella

Il Veneto è pronto per somministrare i vaccini anti Covid, lo ha annunciato oggi in diretta il presidente della Regione Luca Zaia, non solo, il governatore ha sottolineato come l'intenzione sia quella di operare una campagna intensiva per mettere in sicurezza operatori delle Rsa, sanitari e anziani, oltre alle categorie a rischio, «anche se fosse necessario vaccinare 24 ore su 24», ha affermato. E proprio oggi alle 15 il piano verrà espopsto al commissario per l'emergenza Arcuri, nella tabella sotto il dettaglio dei vaccini necessari in Veneto, provincia per provincia, la disponibilità dei dispositivi di conservazione, i numeri delle Rsa e delle altre categorie comunitarie.

Ultimo aggiornamento: 14:24

