AstraZeneca ha dichiarato di aver avviato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19. Lo riportano i media internazionali.

L'azienda farmaceutica ha aggiunto che procederà al ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa.

Astrazeneca ammette in tribunale gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid: «Può causare trombosi»

Astrazeneca e il vaccino Covid

L'azienda farmaceutica giustifica la sua decisione parlando di un «eccedenza di vaccini aggiornati disponibili». L'azienda anglo-svedese a fine aprile ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari nel corso di un procedimento legale a Londra che il suo vaccino anti Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale. L'ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari, secondo i media britannici.