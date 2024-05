Effetti collaterali del vaccino Astrazeneca si possono manifestare in futuro? «La natura, ovviamente, ci lascia qualcosa di incerto. Ma sui dati storici, e sul meccanismo di questo vaccino, non si ritiene ci siano effetti strani sul lungo periodo», così il virologo Fabrizio Pregliasco che interviene dopo che l'azienda farmaceutica ha deciso per il ritiro del prodotto.

Astrazeneca, perché ha ritirato il vaccino? Tra effetti collaterali e rischi, cosa succede ora: le tappe

Perché questa scelta?

È stato un vaccino un ottimo vaccino, usato in molte nazioni con ottimi risultati. Attualmente non è stato più aggiornato dall'azienda rispetto alla composizione mentre gli altri vaccini sono stati aggiornati per renderli più efficaci. Ha quindi chiuso formalmente la distribuzione e l'autorizzazione. Un passaggio burocratico. Ovviamente se fosse stato uno dei tanti farmaci che finisce la sua vita, non sarebbe stato ovviamente così eclatante. Si sono inserite la possibili trombosi. Che, in casi rarissimi (1-2 casi su 100.000) si sono determinate soprattutto nei più giovani.

Trombosi in futuro?

Se avesse dovuto esserci nel paziente che si è vaccinato, l'avrebbe avuta nell'immediatezza. Ad oggi non riteniamo che possa accadere.

C'è il rischio che effetti collaterali si manifestino dopo?

I vaccini covid hanno avuto un uso massivo superiore anche a quello di tanti altri farmaci. A distanza di anni non si osserva nulla di particolare. In effetti, questo 1-2 su 100.000, è un evento avverso non piacevole, che in alcuni casi è stato grave. Recentemente, in un giudizio in tribunale, c'è stata l'audizione e quindi si è ammesso. Ma degli effetti avversi, in realtà, si sapeva. Era nella scheda tecnica.

È stata la decisione giusta?

Ritengo che in quei momenti di emergenza era fondamentale una vaccinazione massiva, la più rapida possibile. I risultati si sono visti, perché vediamo l'aspetto macroscopico, ovvero la riduzione della mortalità e degli effetti gravi della malattia. Tutti i farmaci hanno eventi avversi, anche quelli più tranquilli (come gli antinfiammatori). Ma se si va a vedere il bugiardino hanno effetti collaterali.

Quali dati abbiamo?

Abbiamo dati dal 2021 ad oggi. Ad oggi non risultano altri elementi. Questo è un dato oggettivo.

Questa tecnologia non ha neanche la scusa dell'mrna, perché questo era un vettore virale che si inserisce e porta l'antigene nel punto. Quindi, sugli effetti "strani", esagerando e non dicendo la verità, è più sul versante del RNA, della genetica. La natura, ovviamente, ci lascia qualcosa di incerto. Ma sui dati storici, e sul meccanismo di questo vaccino, non si ritiene ci siano effetti strani sul lungo periodo.