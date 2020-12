Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: tutti gli aggiornamenti sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi , lunedì 14 dicembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per fare il punto sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Gli occhi di tutta Italia sono puntati sulla nostra regione, dove i contagi crescono in maniera sostenuta e la conta dei morti da Covid non si ferma. Certo, la mole di tamponi fatti, fra test molecolari e rapidi, è mastodontica, tuttavia il virus circola fra la popolazione nella regione, da sempre "gialla", e le scene che si sono viste lo scorso fine settimana, con i centri stipati di persone e il pericolo assembramenti altissimo, non fanno ben sperare, tant'è che il governatore ha convocato i sindaci per fare il punto, e l'ipotesi di una serie di restrizioni in arrivo non sembra essere tanto peregrina.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Dall'Epifania possiamo iniziare... I NUMERI Vaccini, il piano del Veneto per la somministrazione provincia per... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: Test e ricerca dei positivi: «Non... NORDEST Covid, Zaia: «Tanta preoccupazione su pressione... IL PUNTO DI OGGI Luca Zaia in diretta oggi: «Covid, non ne usciremo fino alla... IL PUNTO Zaia in diretta. Tamponi e positivi trovati: «Perché in... NORDEST Covid, Zaia: "No dati omogenei da regioni, non siamo i peggiori...

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA