Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto il governatore. Coronavirus, contagio e vittime. Nuova ordinanza in Veneto: cosa cambia

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 26 giugno 2020, dalla sede della protezione Civile a Marghera. Contagio e vittime da Coronavirus in Veneto e le novità dalla Regione spiegate dal governatore. Nuova ordinanza in Veneto, in vigore da domani: trasporto pubblico rivoluzionato, riaprono le saune e gli ippodromo, tornano i giornali nei bar e nei negozi.

Zaia: «La zanzara non trasmette il virus. Cani e gatti lo prendono, ma non infettano l'uomo» Video

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Il bollettino

738 in isolamneto, 187 in isolamento (16 covid), invariate le terapie intensive 11 (1 covid) 2007 morti (una vittima nelle 24 ore).



Nuova ordinanza del Veneto oggi

Ho firmato una nuova ordinanza, valida fino al 10 luglio 2020, visto che il 14 è in arrivo il nuovo Dpcm e riguarda il trasporto pubblico locale (treni, autobus, mezzi acquatici, tram): si svolgono i servizi con capienza da omologazione, obbligo di mascherina e igienizzazione. Non vengono ridotti i mezzi e le corse. La vigilanza spetta al personale di bordo.

Trasporto pubblico non di linea (taxi, ncc, autobus gran turismo ecc) hanno capienza totale prevista dalla omologazione, obbligo anche qui di mascherina e igienizzazione.

Veneto, tornano i giornali nei bar

Tornano i giornali nei bar, ristoranti, parrucchieri, studi medici eccetera. Zaia ha puntualizzato che sono stati per gli editori 5 mesi di ristrettezze per la categoria. Nei circoli (centro anziani, circoli sportivi eccetera), consentita la messa a disposizione dei giornali possibilmente in più copie.

Autorizzati sport di contatto e di squadra

Igienizzazione e controllo personale della temperatura, ma da oggi sono consentiti in Veneto gli sport di contatto e di squadra.

Saune riaperte

Saune aperte al pubblico in qualsiasi struttura, ma non il bagno turco. Sauna deve essere compresa tra 80 e 90 gradi.

Processioni religiose e manifestazioni con spostamento

E' ammesso lo svolgimento di questi eventi, processioni, cortei rievocativi, con l'obbligo per partecipanti e spettatori del distanziamento di almeno un metro o di utilizzo delle mascherine se questo non è possibile.

Ospedali: riaprono i negozi

Riaperti gli esercizi commerciali negli ospedali, parrucchieri, edicole eccetera.

Ippodromi

Riaprono anche queste strutture. Ripartono le manifestazioni all'interno degli ippodromi, comprese le aste.

Formazione dei dipendenti pubblici e privati

Si svolge anche con attività in presenza per la formazione legata alla sicurezza sul posto di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA