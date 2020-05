Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia oggi. E' iniziata la fase 2: «Sorveglianza estrema e preoccupazione»

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi, lunedì 4 maggio, del governatore del Veneto Luca Zaia . In Veneto è iniziata la Fase 2. Questa mattina assalto ai mezzi di trasporto pubblico della regione, dai bus ai vaporetti.

Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

I principali argomenti trattati dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Scesi sotto i 100 le terapie intensive: 99. Il modello è stato confermato da questo numero, il trend in Veneto è in calo.

Videoconferenza oggi con la Corea del Sud e stiamo tessendo buoni, ottimi rapporti: c'è molto da mutuare dalle esperienza altrui.

Donazioni

36817 donatori, per un totale di 57milioni di euro, ringrazio tutti nella speranza che si continui questa chiamata di popolo, faccio appello alle grandi realtà perché donino. Lucia Coldebella, una bambina, ha inviato da Lamon una bella lettera e un disegno, e la sua donazione di 1 euro. Veronica Cattelan ci ha inviato un disegno sul Coronavirus. Ve li cito perché ci siamo presi l'impegno di organizzare una grande mostra e credo sia il minimo che si possa fare per ringraziare i bambini.

Fase 2 in Veneto

Stamani si sono riaperte molte aziende, abbiamo incremento di traffico e parcheggi, 1milione e 200mila veneti hanno ripreso le loro attività lavorative e noi oggi riprendiamo il percorso di sorveglianza estrema e preoccupazione: in questa settimana, 10 giorni ci giochiamo il futuro. Se ci fosse un'importante reinfezione con aumento ricoveri e terapie intensive non possiamo che ricorrere a nuove misure restrittive.

Mascherina

I cittadini uscendo di casa la devono indossare, è un salvavita, con l'esonero parziale epr chi fa attività fisica intensa.





Nuova ordinanza Veneto domenica 3 maggio

