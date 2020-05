Il Veneto ha riaperto: 1,7 milioni di persone rientrate oggi al lavoro

VENEZIA - La Fase 2 e l'avvio di tante attività economiche prima rimaste ferme ha riportato anche in Veneto molti lavoratori in aziende e negli uffici, circa 415mila persone in più rispetto alla scorsa settimana, secondo stime avvalorate da Unioncamere e fonti sindacali. In particolare, nel settore privato sono in attività in totale con oggi 1,2 milioni di addetti, poco sopra l'80% della forza lavoro, mentre altri 250mila fanno riferimento alla pubblica amministrazione, e 250 mila al settore degli autonomi. In Veneto, quindi, la ripartenza vede al proprio posto di lavoro circa 1,7 milioni di persone, una quota tra l'8 e il 10% del totale nazionale. Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA