Zaia, ecco la nuova ordinanza: attività sportive in più, mense, spostamenti estesi a tutta la famiglia

VENEZIA - In via del tutto irrituale, ed esclusivamente per introdurre un elemento di assoluta semplificazione e chiarezza, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, non ha firmato oggi un'ordinanza aggiuntiva alla nr. 44 di ieri, bensì una nuova ordinanza sostitutiva, che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e vi aggiunge le misure adottate oggi.

Pertanto l’ordinanza nr. 44 del giorno 3 maggio 2020 è da considerarsi revocata. Si trasmette in allegato bozza dell’ordinanza nr. 46 in attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione straordinario di oggi.

LEGGI E SCARICA L'ordinanza del 4 maggio 2020.pdf



Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA