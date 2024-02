Giorgia Meloni a Pordenone l’8 marzo. «Evento storico per la città». Il programma della giornata

PORDENONE - Giorgia Meloni sarà a Pordenone l'8 marzo assieme ai ministri Ciriani e Fitto per la firma dei Fondi di Sviluppo e Coesione. Un evento storico per Pordenone ospitare, per la prima volta dai tempi dell'Adunata Alpina del 2014, la massima carica del Governo - ha rilevato - Siamo entusiasti e onorati che la firma dei Fondi di Sviluppo e Coesione, un programma unitario di interventi per la nostra Regione, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale, sia siglata dal presidente del Consiglio nella nostra città. Siamo certi che Pordenone sarà riconoscente per questa scelta». «Il primo premier donna della storia, a Pordenone, nel giorno della ricorrenza dell'8 marzo: un ulteriore significato da dare a questa speciale visita», ha aggiunto il deputato pordenonese.

Come si articolerà la visita

Nell'agenda di Meloni a Pordenone sono previsti due momenti principali. Nel primo pomeriggio, prettamente istituzionale, al Teatro Verdi (aperto al pubblico), il benvenuto da parte del sindaco Alessandro Ciriani e la sottoscrizione dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, con il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, alla presenza del ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, di casa in quanto pordenonese, Luca Ciriani. Successivamente, Meloni è attesa fra i visitatori a Pordenone Fiere della 23/a edizione di Ortogiardino, prima Fiera del nordest con oltre 300 espositori tra floricoltori, rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell'orto.