Sciolta la riserva, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani si candida alle Europee

Il sindaco di Pordenone,, sarà candidato alle prossime elezioni europee per Fratelli d'Italia. L'annuncio ufficiale oggi - 3 febbraio - durante l'inaugurazione della sede del partito a Pordenone. A chiedere al primo cittadino pordenonese di scendere in campo per il Parlamento dell'Unione europea è stato il deputato di FdI, Walter Rizzetto. Ora inizia la campagna elettorale sul territorio.