Zaia, la diretta del governatore: «Ordinanza in vigore dalle 24, mascherina obbligatoria. Attività sportiva, le novità»

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi, domenica 3 maggio, del governatore del Veneto Luca Zaia . Oggi la nuova ordinanza della Regione Veneto in vigore dalle ore 24 di oggi: prorogherà le norme in vigore e dipanerà i dubbi dei cittadini. E' valida fino al 17 maggio. Le contravvenzioni vanno nel Fondo per la sanità del Veneto per la lotta al Coronavirus. E' un'ordinanza-vademecum, in 16 punti, che vale su tutto il territorio regionale, in vista della fase di riapertura: domani, lunedì 4, riprendono a lavorare poco meno di 1,2 milioni di persone in Veneto. Zaia: «Ci aspettiamo più traffico in strada, quasi un ritorno alla normalità».

Fase 2 da domani. «Nessuno si può permettere di dire "esco senza mascherina" perchè tanto la vita è mia. Alcuni pensano che sia tutto finito. Non vorrei che passasse il principio "per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno". L'ordinanza va nella direzione di tutelare la salute dei cittadini, non ha intenzioni coercitive. Facciamo attenzione perchè se i numeri dei ricoverati e delle terapie intensive si torna al punto di partenza. Da qui al 18 maggio ci giochiamo le soluzioni per tutto ciò che per ora rimane chiuso. L'aperture delle altre attività economiche in Veneto va decisa in questo arco di tempo».

L'ordinanza e il Dpcm. «Non è in contrapposizione con le scelte nazionali, con il Dpcm. Non ho voglia di far casino con nessuno. Non c'è nessuna prova muscolare con il governo. E' un rinnovo della precedenti ordinanze, nel perimetro del Dpcm, con alcune precisazioni». Il governatore parla di "ordinanza-sartoriale" ritagliata sulle specificità del Veneto.

Spostamenti. «Visite congiunti ammessi in tutto il territorio nazionale. Congiunti, chi sono: marito, moglie, compagno convivente, morosi cioè persone legate stabile legame affettivo, parenti fino al sesto grado come i figli dei cugini tra loro, secondi cugini tra loro, affini al quarto grado».

Distanziamenti. «Non si applicano ai conviventi».

Misure di prevenzione generali. «In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata (di casa) è obbligatorio l'uso della mascherina o altro strumento di copertura naso-bocca, guanti o igenizzanti. Non sono soggetti all'obbligo i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di disabilità. Chi fa attività motoria intensa non deve portare la mascherina, la deve mettere solo alla fine dell'attività».

Attività motoria e sportiva nel territorio comunale. «E' permessa a livello individuale, però è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività (es palestra di roccia, spiaggia ecc.) nel limite del territorio regionale».

Attività agonistica e riapertura impianti sportivi. «Atleti professionisti e non, di sport individuali e non, possono tornare a utilizzare gli impianti sportivi».

Seconde case. «E' consentito lo spostamento da e verso la seconda casa ai fini di manutenzione e vigilanza ai proprietari e ai locatari. La norma vale anche per i camper. E' autorizzata l'uscita individuale, non ci si dorme dentro».

Parchi, giardini e ville: riaprono tutti (secondo le disposizioni dei singoli Comuni).

Esercizi commerciali: resta la chiusura festiva di esercizi commerciali, apparecchi elettronici, ferramenta e le altre attività indicate nell'ordinanza.

Modalità di accesso agli esercizi commerciali: Si va da soli a far la spesa salvo accompagnamento di minori (la mamma può andare a far la spesa col bambino) o persone non autosufficienti.

Trasporti con passeggeri: «Obbligatoria la mascherina su bus e treni, distanziamento sociale di 1 metro, quindi i treni dovrebbero caricare metà dei passeggeri rispetto a prima dell'emergenza virus, gli autobus un terzo in meno di prima.»

Auto: «Se in auto ci sono ad es. 4 persone tutte conviventi, possono stare senza mascherina. Altrimenti se, ad esempio, salgono nella vettura quattro amici l'uso della mascherina è obbligatorio per tutti oppure vale il distanziamento di 1 metro. Se si tratta invece ad es. di 4 persone che vanno a lavorare, serve che tutti indossino la mascherina».

Navigazione: è consentito qualsiasi tipo di navigazione, fatte salve le restrizioni imposte dalle autorità di controllo del demanio marittimo (es. Capitanerie).

Funerali: restano consentiti fino ad un massimo di 15 persone, sono da svolgersi preferibilmente all'aperto, altrimenti in luoghi deputati (es. chiesa o moschea)

Biblioteche: riaprono per la sola attività di prestito, assicurando modalità idonee ad evitare rischio di contagio.

Grazie ai sindaci veneti. «Si sono dimostrati di buon senso e pazienti, anche nell'applicare ordinanze fatte all'ultimo momento per forza di cose».

Nuova ordinanza domenica 3 maggio

