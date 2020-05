La Fase 2 dei trasporti pubblici: ecco la situazione sul bus da Treviso a Venezia stamani alle 7.30 Foto

Ore 7.30 del 4 maggio 2020, non una data qualsiasi, ma quella dell'inizio della Fase 2 nell'epidemia di Coronavirus che ha investito la nostra regione e l'Italia. Siamo sul bus Actv E8, quello che da Treviso ogni mattina porta i lavoratori fino a Mestre.

Coronavirus, la Fase 2 del Veneto. su guanti e alimentari chiusi nei festivi norme più restrittive che nel resto d'Italia

Uno dei nodi di questa Fase 2 è stato, per l'appunto, quello dei trasporti pubblici: treni, bus, come organizzare gli spostamenti in massima sicurezza? Come garantire il rispetto della distanza di almeno un metro fra le persone? Difficile, se non quasi impossibile.

Coronavirus Fase 2, l’Italia alla prova: oggi in 4 milioni tornano al lavoro

Fase 2 Coronavirus, treni e bus contingentati. Ma è caos sui controlli

Un lettore ci ha inviato queste foto, scattate alle 7.38, mostrano l'autobus nelle varie tappe del percorso: i passeggeri hanno tutti la mascherina e sembra che indossino anche i guanti, ma il rebus della distanza di un metro resta: come riuscire a farla rispettare su mezzi non creati pensando alle pandemie, ai virus, ai batteri? Vedremo nei prossimi giorni, intanto le immagini della prima giornata della Fase 2 del Veneto sono queste.

Coronavirus fase 2, tamponi, contagi e terapie intensive: chi va fuori dai parametri chiude



Autocertificazione, nuovo modulo per la fase 2: come cambiano i controlli





Ultimo aggiornamento: 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA