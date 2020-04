Coronavirus, video choc sul contagio. Zaia: «Ecco perché tutti dobbiamo portare le mascherine»

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia, durante la conferenza stampa in diretta Facebook di Pasquetta, nella quale ha presentato la nuova ordinanza del Veneto, ha mostrato un video trasmesso dalla Rai, riguardante il Coronavirus e la sua presenza nell'aria dopo colpi di tosse o starnuti. Anche una normale conversazione genera una grande quantità di micro particelle, quindi il virus si trasmette con moltissima facilità. Basta un colpo di tosse per emettere 100mila particelle e molte restano nell'aria per almeno 20 minuti.

«Per me riaprire le scuole è sbagliato, così come dobbiamo evitare ogni forma di aggregazione, alla luce di questo video tutto è più chiaro: la mascherina devono portarla tutti». Il commento di Luca Zaia dopo la proiezione del filmato. Centri estivi per bambini? Bisogna capire a seconda dei dati, i centri estivi potrebbero saltare. Speriamo si possa ripartire, ma tutto non prescinde dalle indicazioni di natura scientifica.

