JESOLO - «Apprendiamo con favore questo passo compiuto dal progetto "Via del Mare", nel frattempo le criticità rimangono ed è su quelle che ci stiamo concentrando». È la sintesi del pensiero di Christofer De Zotti, sindaco di Jesolo, che commenta in questo modo la conclusione dei lavori della commissione incaricata di valutare le offerte nell'ambito della procedura di concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva, del project financing legato alla realizzazione dell'Autostrada del Mare.



PROLUNGAMENTO

Ad aggiungersi, a stretto giro, c'è anche il pensiero di Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti, che chiede certezze sul proseguimento della strada da Jesolo a Cavallino, perché il timore è che senza l'ultimo tassello l'intervento serva a poco. E se più volte negli ultimi anni è stato ribadito che il tracciato arriverà alle porte di Cavallino, dai municipi dei due comuni si ricorda anche che di questo progetto se ne parla da quasi vent'anni e il nodo-traffico non è mai stato migliorato, semmai è peggiorato con code chilometriche non più concentrate nei fine settimana, ma ormai in quasi tutti i giorni. «Apprendiamo con favore il passo in avanti fatto da questo progetto dice De Zotti e attendiamo i prossimi sviluppi. Auspichiamo che una volta completato l'iter che attiene alla parte burocratica e a quella legata all'approvazione, si possa celermente arrivare alla realizzazione dell'opera. Le ricadute di quest'intervento, infatti, sono evidenti e non riguardano solamente Jesolo, bensì un intero litorale, e di conseguenza una filiera completa».



L'APPELLO

E in questo senso sembra quasi che il primo cittadino jesolano voglia rivolgersi ai sindaci dei comuni dell'entroterra, preoccupati per le ripercussioni sulle comunali per l'aumento del traffico da parte di chi cerca di evitare il pagamento dei pedaggi. «Da parte nostra non c'è alcuna pretesa egoistica precisa , ma la speranza è che la nuova viabilità, di cui la Via del Mare rappresenterebbe un tassello cruciale, sancisca l'evoluzione di Jesolo da località balneare a città di mare».

Nell'immediato però rimangono i nodi alla viabilità, per i quali il Comune si sta confrontando con la Città Metropolitana. «La realizzazione della Via del Mare non è immediata conclude De Zotti però i problemi ci sono ora e le criticità vanno risolte il prima possibile. Con la Città Metropolitana stiamo dialogando per realizzare delle rotatorie all'altezza della frazione di Ca' Fornera e sul ponte Cavetta: in questo modo si alleggerirebbe il traffico su via Roma sinistra e di riflesso anche su via Roma destra».



GLI OBIETTIVI

Su questo fronte la tempistica non è ancora stata annunciata, ma l'obiettivo è quello di avviare una sperimentazione per la prossima estate. Sulla stessa scia arrivano le parole di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti. «Per noi questo passo avanti è una notizia importante ribadisce , però serve chiarezza sul coinvolgimento del nostro Comune. La Via del Mare deve proseguire fino a Cavallino, questo è un aspetto fondamentale se vogliamo risolvere il problema viabilità». Come se non bastasse la prima cittadina propone anche di separare i flussi di mezzi diretti a Cavallino da quelli di Jesolo. «Per il nostro Comune serve una corsia separata sottolinea , è la soluzione migliore». Non manca poi un appello ai sindaci dei comuni limitrofi, preoccupati per le ripercussioni nei loro territorio. «Sono dubbi legittimi riconosce la Nesto, ma eviterei di immaginare gli scenari peggiori: faremo comunque delle valutazioni e studieremo dei correttivi se necessari». Da presidente della Conferenza dei sindaci del litorale, Roberta Nesto sottolinea l'importanza di quest'opera. «È un intervento fondamentale, non possiamo più farne a meno conclude I benefici saranno per tutto il litorale. È quello che oggi ci manca per fare il definitivo salto di qualità: la costa romagnola oggi è più avanti di noi perché ha il casello autostradale a pochi chilometri dalle spiagge».