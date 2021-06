TREVISO «I residenti dei comuni attraversati dalla superstrada non pagheranno il pedaggio. Per gli altri, se proprio percorreranno tutti i 19 chilometri, il costo sarà al massimo di 2,40 euro. Due caffè». Elisa De Berti, vicepresidente della Regione con delega a trasporti e infrastrutture, tenta di fare un po' di chiarezza sulla Via del Mare, la superstrada che porterà sul litorale jesolano le auto in uscita dalla A4. Il tracciato dovrebbe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati