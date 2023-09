Camionista prende male le misure, sbanda e si rovescia nel nuovo rondò sulla Triestina

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Sbanda sulla nuova rotonda lungo la Statale 14: l'autoarticolato si rovescia in mezzo alla strada. Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 settembre, a Fossalta di Portogruaro. Il conducente del pesante mezzo stava provenendo da via Manzoni per immettersi sulla "Triestina". Giunto in prossimità del nuovo rondò, il Tir è sbandato di lato rovesciandosi. Immediatamente è scattato l'allarme ai soccorritori arrivati sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri. Il conducente del mezzo è riuscito a liberarsi dalla cabina rimanendo fortunatamente illeso. Inevitabili i disagi per la viabilità con code registrate in ambo i sensi di marcia nel tratto compreso tra la tangenziale di Portogruaro e l'incrocio semaforico di Fossalta.

Tutto è ora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Portogruaro intervenuti per accertare cause e responsabilità.