CESSALTO (TREVISO) - Pomeriggio di tensione a Cessalto dove un uomo ha minacciato di togliersi la vita, sdraiandosi sulla strada tra le auto all’altezza della rotatoria di via Roma. Si tratta di un 55enne di San Donà di Piave, già noto per disordini simili anche nel recente passato. L’alcol avrebbe deteriorato una situazione psicologica già delicata. Parlava di una donna, una presunta fidanzata, probabilmente inesistente. Sul posto - per far desistere l’uomo dal suo intento - sono intervenuti gli uomini della polizia locale, i carabinieri, il sindaco Emanuele Crosato, il parroco don Mauro Gazzelli. Alla fine di una lunga trattativa, circa un paio d’ore, è stato fatto salire in ambulanza.



L’INCIDENTE IN A4

L’episodio è avvenuto in un pomeriggio di traffico pesantissimo visto l’incidente in autostrada a 200 metri dal casello di Cessalto in direzione Trieste con lo scontro tra mezzi pesanti. Il tratto dell’A4 è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul luogo sono giunti la polizia stradale, il servizio 118 con i soccorritori, e ben 5 squadre di vigili del fuoco, supportate dal distaccamento di Motta Per fornire assistenza immediata è giunto anche l’elisoccorso del 118. L’incidente, che ha causato il blocco del traffico, ha coinvolto un autoarticolato e un camion cisterna che trasportava latte in polvere, come ha confermato il sindaco Emanuele Crosato. Il conducente del camion cisterna, liberato dai pompieri, è stato ricoverato in elicottero in ospedale; non risulta in pericolo di vita. L’autostrada è stata riaperta verso le 19. «E’ stato un pomeriggio pesante, l’emergenza è rientrata in pratica verso le 18», dice Crosato che ringrazia forze dell’ordine e Autostrada Alto Adriatico per la collaborazione.



IL SUPPORTO

«Fondamentale nel caso del tentato suicidio - ha commentato - è stato il ruolo di don Mauro che è riuscito a convincere il 55enne a salire in ambulanza. Le due emergenze si sono accavallate nello stesso momento in centro. Il traffico era enorme; in più la chiusura del ponte sulla Triestina all’altezza dello svincolo di Santa Maria di Campagna ha complicato la situazione». Ironia della sorte, nei minuti in cui era avvenuto l’incidente, il parroco, prima di accorrere in centro per l’altra emergenza, stava predisponendo il piazzale di via dei Gelsi per la messa che celebrerà domani alle 10.30 proprio contro gli incidenti in autostrada. «Eravamo sul posto e abbiamo visto l’arrivo dell’elicottero, dei tanti mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e la coda» ha confermato il parroco. «Un problema che non sembra trovare soluzione».