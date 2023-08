Jesolo, si barrica in casa e minaccia di uccidersi. I parenti allarmati: «Ha una pistola»

JESOLO (VENEZIA) - Si chiude nella sua casa e minaccia di farla finita: è accaduto a Jesolo nella giornata di Ferragosto. A dare l'allarme i famigliari che hanno avvertito i poliziotti: «Ha anche una pistola».

Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e hanno tentato, con le dovute cautele, un approccio di dialogo. L'uomo si è dimostrato collaborativo, ha consentito l’accesso al proprio appartamento e ha confidato di trovarsi in stato depressivo per questioni personali. L'uomo ha quindi mostrato ai poliziotti l’arma da lui regolarmente detenuta, che è stata sequestrata a scopo cautelare insieme ad alcune munizioni. La persona è stata infine affidata a personale sanitario per la doverosa assistenza.