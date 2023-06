SPINEA - ​Malore fatale alla guida, finisce fuori strada e muore. Il cane gigante all'interno dell'auto impedisce ai vigili di avvicinarsi. Poco fa un incidente mortale a Spinea, in via 11 Settembre angolo via Cattaneo.

Un anziano è stato colto da infarto mentre si trovava alla guida della sua auto. L'uomo, finito fuori strada, ha perso la vita.

Sul posto immediato l'intervento della polizia locale che ha faticato ad aprire l'abitacolo: al suo interno infatti un cane di grossa taglia molto agitato - probabilmente scosso dall'accaduto - ha reso difficile le operazioni. La bestiola è stata alla fine presa in carico dal servizio veterinario.