Travolto da un'auto, ciclista di 72 anni muore poco dopo in ospedale

- Incidentequesta mattina, 31 maggio, a Caltana in via Gorgo verso le 8.30. Un ciclista,residente in zona, è stato investito ed è morto a seguito del grave trauma cranico riportato. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi: trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Dolo l'uomo è morto poco dopo.