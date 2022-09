MESTRE - I servizi di accompagnamento dell'Auser provinciale rischiano di fermarsi. Da domani, 1. ottobre, entrerà infatti in vigore la delibera di Giunta regionale che prevede il divieto di circolazione dal livello Verde per tutti i veicoli diesel euro 4, che rappresentano la quasi totalità della flotta utilizzata da Auser, composta in gran parte da pulmini attrezzati.

Mezzi obsoleti

Si tratta di una quarantina di veicoli utilizzati dai volontari dell'Auser di Venezia per effettuare gli accompagnamenti protetti a disabili , anziani e studenti, oltre che alle persone con ridotta mobilità rientranti nel progetto regionale Stacco. Il divieto scatterà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 ed include tutte le auto ed i veicoli commerciali alimentati a diesel. «È una cosa impensabile, senza una deroga il 90% della nostra attività si ferma - spiega allarmata Luisa Bottazzo, presidente dell'Auser provinciale di Venezia - e la cittadinanza non potrà più usufruire del nostro servizio di trasporto nei 44 Comuni veneziani e in altrettanti circoli Auser che svolgono quasi tutti attività di accompagnamento protetto usando mezzi euro diesel 4. Come Auser è da un anno che stiamo cercando mezzi alternativi, ma semplicemente non ce ne sono e l'unica soluzione sarebbe l'acquisto di mezzi nuovi che oggi costano dai 39mila euro in su più Iva, un costo che non ci possiamo permettere perché siamo un'associazione che si sostiene quasi esclusivamente con il contributo dei nostri iscritti. Siamo disperati perché i nostri pulmini che, ad esempio, partono da Chioggia o da Cavarzere diretti all'ospedale dell'Angelo di Mestre dovranno rimanere in garage e questo causerà un danno enorme alla nostra comunità perché saremo costretti a lasciare a terra le persone più fragili che assistiamo, inclusi anziani soli e pazienti oncologici».

Al rione Pertini

A fare le spese dell'entrata in vigore del divieto di circolazione dei veicoli diesel euro 4, che cesserà solo il prossimo 30 aprile e durante il periodo natalizio, sarà anche l'Auser di Mestre che fa base dal quartiere Pertini e dispone di tre mezzi di trasporto assistito di cui, in mancanza di deroghe, dalla prossima settimana due saranno inutilizzabili. «Siamo sul piede di guerra perché oggi acquistare un mezzo per il trasporto dei disabili autorizzato a circolare è praticamente impossibile perché non si trova sul mercato commenta il presidente del comitato del quartiere Pertini Giorgio Rocelli e non riusciamo a capire per quale motivo è stata prevista una deroga al divieto di circolazione per tutti i mezzi della sanità e non per i nostri mezzi che svolgono a tutti gli effetti un servizio sanitario e sociale. E noi come volontari Auser siamo sempre stati in prima fila nell'assistere gratuitamente persone con ridotta mobilità e non copriamo solo il territorio di Mestre ma facciamo rete ed in caso di bisogno dobbiamo essere a disposizione di tutti i nostri circoli provinciali».