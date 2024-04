Inquinato il fiume Melma a Silea, grande macchia di gasolio avvistata da numerosi residenti. La perdita sotto la casa di riposo Villa Argento

SILEA (TREVISO) - Macchia oleosa nel fiume Melma. A segnalare l'accaduto, questa mattina, 20 aprile, numerosi cittadini e residenti della zona di piazza centrale, proprio dietro la Chiesa, vicino a via Macello. Diverse le persone che hanno notato questa strana presenza sulla superficie delle acque e hanno avvisato le forze dell'ordine. Si trattava di una chiazza di gasolio lunga circa 100 metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Arpav per le verifiche del caso. I pompieri hanno individuato una canalina sotto la casa di riposo Villa Argento da cui fuoriusciva del liquido e hanno applicato dei pannelli assorbenti per limitarne la fuoriuscita.

Sono in corso ulteriori accertamenti.