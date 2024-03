Lotta allo smog: asse tra Treviso, Venezia, Milano, Bologna e Torino. I sindaci: «Facciamo rete». Il 22 aprile primo incontro operativo nel capoluogo lombardo.

Le città di Treviso, Venezia, Milano, Torino e Bologna unite nella lotta contro l’inquinamento.

Il “patto” è sancito da una lettera firmata dai sindaco Mario Conte, Luigi Brugnaro, Giuseppe Sala, Matteo Lepore e Stefano Lo Russo inviata a tutti i comuni delle rispettive province che avvia una nuova fase nelle politiche ambientali.

L'OBIETTIVO

«Respirare aria pulita è un diritto fondamentale di tutti – scrivono – ma siamo consapevoli che anche gli interventi più drastici, se adottati singolarmente, non sono sufficienti a mitigare il problema». Da qui la scelta di adottare politiche comuni valide in tutto il bacino padano. I sindaci danno quindi appuntamento a tutti i colleghi per il 22 aprile, Giornata della Terra, al Piccolo Teatro Strehler, «per ascoltare scienziati, medici, associazioni, cittadini e per chiedere con un’unica voce all’Italia e all’Europa di essere al nostro fianco in prima linea».