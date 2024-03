Inquinamento del fiume Zero: la causa è un allevamento di vitelli

VEDELAGO - Intervento oggi , domenica 24 marzo, delle Guardie Volontarie Fipsas di Treviso che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni nelle scorse settimane di forti odori di liquami si sono recati a controllare le acque del fiume Zero, rendendosi conto che, effettivamente, non erano molto belle. A quel punto gli agenti si sono messi d'impegno per trovare la causa. Oggi arriva l'ennesima segnalazione e gli agenti procedono risalendo il fiume fino ad arrivare alla fonte dello sversamento, un allevamento di vitelli nel Comune di Vedelago. Sul posto sono intervenuti in pochissimi minuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l’Arpav e poi anche i Carabinieri Forestali.