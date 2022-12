SAN DONÀ - Dopo le abitazioni, le attività a San Donà. La percezione dei giorni scorsi, su un aumento dei furti in corrispondenza con le festività natalizie, si sta sempre più concretizzando, con segnalazioni di intrusioni anche all'interno di attività del centro cittadino. Che si tratti di una banda specializzata in questo tipo di reati o di singoli criminali lo stabiliranno le indagini avviate dai carabinieri della locale compagnia, cui i cittadini e gli imprenditori si stanno rivolgendo per denunciare i furti subiti. Le razzie in ogni caso stanno mettendo in allarme la popolazione.

La notte scorsa è stato preso di mira il Que Rico Caffè, il locale di piazza Indipendenza. I ladri sono entrati nel locale dopo avere sfondato la finestra. Sarebbe stato portato via il fondo cassa, per circa duecento euro in contanti, oltre ad attrezzatura informatica. Ad accorgersi del furto subito i proprietari all'indomani, al momento di riaprire il locale. Così com'è toccato per chi gestisce il bar Venezia, in Galleria Progresso, sempre in centro città, a poche decine di metri dal Que Rico. Stesse modalità di intrusione e sempre il fondo cassa preso di mira, anche se, in questo caso, l'importo sarebbe inferiore rispetto al precedente episodio. Altra intrusione in una pizzeria da asporto del centro; quindi un tentativo di furto si è registrato alla pescheria di piazza Rizzo. Si tratta di attività che si trovano tutte a poca distanza l'una dall'altra; questo farebbe pensare si tratti della stessa mano. Una banda specializzata, dunque, anche se non è escluso che possa trattarsi di qualche balordo, visto che non ci sono stati grossi ammanchi, se non, per l'appunto, soprattutto il fondo cassa. Sempre nel corso di queste notti si sono registrati altri furti negli appartamenti. Episodi che vanno ad aggiungersi a quanto era accaduto qualche sera fa nella zona di via Vizzotto.

PREVENZIONE

Viene richiesta la massima attenzione anche da parte dei singoli cittadini, visto che i ladri, per quanto riguarda le abitazioni, agiscono anche durante il tardo pomeriggio o la prima serata, approfittando del fatto che tanti, in questi giorni, sfruttano le festività per andare a fare qualche passo nelle località turistico-balneari della costa. Anche a Jesolo le forze dell'ordine sono sempre al massimo dell'allerta per i furti nelle attività, anche quelle chiuse. L'arresto dei due uomini dell'altra mattina, da parte dei carabinieri, ha certamente contribuito a porre un freno a questo fenomeno.