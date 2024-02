San Donà. Finto carabiniere arriva in taxi a casa di un'anziana e si fa dare gioielli per 40mila euro. I (veri) militari lo vedono e scatta l'inseguimento

SAN DONA' - ​Un giovane è stato arrestato dopo aver truffato una 88enne con la tecnica del finto carabiniere. A mettergli le manette sono stati i veri carabinieri di San Donà di Piave che, in servizio per le strade della città, hanno visto un giovane scendere da un taxi e avvicinarsi alla porta di un'abitazione dal cui cortile è uscita un'anziana la quale gli ha consegnato un sacchetto che il malvivente ha riposto velocemente nel suo zaino.

La dinamica

A quel punto i militari sono intervenuti ma il giovane, accortosi della loro presenza, è fuggito attraverso i campi.

Sul posto sono giunte altre due pattuglie che hanno individuato e fermato il fuggitivo. Si è così scoperto che il giovane aveva contattato l'88enne presentandosi come «un maresciallo dei carabinieri di San Donà di Piave» dicendole che la figlia doveva presentarsi in caserma per una notifica e, in una seconda chiamata, che avrebbe dovuto pagare 7mila di multa per evitare l'arresto. La vittima, non avendo denaro con sé, ha preso i suoi monili in oro per un valore di 40mila euro che ha poi consegnato in una busta al malfattore. I gioielli sono stati recuperati, mentre il giovane è stato arrestato e nella convalida del provvedimento è stato condannato a due anni di reclusione e a 500 euro di multa per truffa aggravata in concorso.