Sagra del pesce a Chioggia, torna l'evento gastronomico più atteso dell'estate

CHIOGGIA - Ultimi giorni prima della ripartenza della Sagra del pesce, la kermesse gastronomica che da sempre anima l'estate chioggiotta e che debutterà domani con l'83sima edizione. Quest'anno, in corso del Popolo, 6 stand gastronomici e 2 cicchetterie per soddisfare tutti gli appetiti, grandi e piccoli, ma anche un occhio alla prevenzione, relativamente ai fenomeni di abuso di alcool, sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo, molto diffusi nel territorio e che generano, spiega l'assessore alle Politiche sociali, Sandro Marangon, una sorta di reazione a catena anche in campo sociale, lavorativo e sull'ordine pubblico. In questo ambito si inserisce la presenza, proprio la sera del debutto della Sagra, di due camper ed un gazebo, in cui i volontari dell'associazione Titoli Minori, in collaborazione con l'Ulss e il Comune, si porranno come interlocutori di tutti coloro che vogliano saperne di più sui problemi legati alla dipendenza. Camper e gazebo verranno collocati vicino a palazzo Goldoni e l'accesso sarà libero.



PREVENZIONE

«Sono dieci anni che collaboriamo con l'Ulss nel campo della prevenzione spiega Valeria Tiozzo, presidente della coop Titoli Minori il nostro lavoro si svolge su tre direttrici: la scuola, l'incontro informale con i giovani nei luoghi di aggregazione, i contatti di strada». Ognuna di queste direttrici permette dei riscontri sull'attività svolta: a scuola il numero dei ragazzi che si dichiarano disposti a informare i propri compagni; nei luoghi di incontro il numero di persone che accettano la card con la quale possono monitorare, e far monitorare, in maniera anonima, il consumo, ad esempio, di alcool; in strada il numero dei kit (mascherine, etilometri monouso, ecc.) che vengono accettati dai ragazzi. Non ci sono dati che dimostrino inequivocabilmente quanto il danno sociale venga attutito da queste assunzioni di consapevolezza o quanto esse durino, ma si possono trarre alcune indicazioni operative. «Abbiamo capito dai dati delle card spiega il dottor Paolo Bello, responsabile regionale per Safe Night che non conta a quale età si beve il primo bicchiere, ma a quale età si prende la prima sbornia e più essa è precoce, più la dipendenza è difficile da superare». Nel periodo della manifestazione, verranno istituiti i seguenti servizi-navetta gratuiti: Val da Rio - Park Borgo S. Giovanni - Campo Marconi e viceversa, dalle 18 alle 00:45, ogni 15 minuti. E, Clodì - Romea - Park Borgo S. Giovanni - Campo Marconi - e viceversa, dalle 18:03 alle 00:33, ogni mezzora.