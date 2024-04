Mestre. Il traffico alla Nave de Vero frenato dai pedoni in transito: aperto a Pasquetta, ha intasato la Romea

MESTRE - Pasquetta, giorno di festa consacrato... al centro commerciale. Ieri mattina a Marghera alla Nave de Vero alle 11 c'era già un po' di coda nelle strade della viabilità interna, dopo le 13:30 la coda bloccava già la Romea in direzione di Venezia. Aperto come molti negozi di cittadini stranieri in centro città, che non vedono perché ricordare l'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù dato che credono in altro, o non credono, il centro Nave de Vero si è riempito come un uovo e, come al solito, appunto, le conseguenze si sono viste lungo la statale Romea.