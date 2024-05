BIBIONE (VENEZIA) - Maltempo a Bibione: dopo una notte di pioggia la città si risveglia allagata. Le incessanti piogge hanno messo in crisi il sistema fognario della località turistica. Allagate soprattutto le vie centrali di Bibione.

Alla prime ore dell' alba via delle Costellazioni aveva circa 40 centimetri d'acqua. Non è andata meglio in viale Aurora in prossimità delle Terme e in via delle Colonie dove l' acqua è arrivata anche nel parcheggio del Villaggio turistico internazionale.

Al Lido dei Pini in via Lira le auto sono rimaste bloccate in circa 40 centimetri d'acqua. Allagata anche l'area nel retro della delegazione comunale di via Maya dove sono posteggiate le auto degli organizzatori del concerto di Vasco.